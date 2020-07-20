Rahmi M. Koç Müzesi, Altın Boynuz’u keşfe çıkarıyor

20 Temmuz 2020

Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerine açık havada Haliç keyfi yaşatıyor. Müze envanterindeki nostaljik teknelerle gerçekleştirilen turlar ‘Altın Boynuz’ olarak bilinen Haliç’in tarihi ve kültürel kimliğine farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

14 binin üzerindeki koleksiyonunu sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek kültür-sanat tutkunlarıyla buluşturan müzenin tekne turları restorasyon görmüş bir balıkçı teknesi olan Kont Ostrorog ile yapılıyor. İstanbul’un binlerce yıllık cazibesinin gözler önüne serildiği turlar pazartesi ve salı günleri hariç hafta içi iki sefer, hafta sonu ise üç sefer gerçekleştiriliyor. 30’ar dakikalık turlara katılım Covid-19 önlemleri kapsamında 10 kişi ile sınırlı…