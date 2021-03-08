Rahmi M. Koç Müzesi fiziksel ziyarete yeniden açıldı

İstanbul’un tarihi güzellikleriyle iç içe, Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini 27 yıldır koruyor. 14 binin üzerinde obje ile her yaş grubuna hitap eden Rahmi M. Koç Müzesi, Covid-19 nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezildi, çevrim içi eğitim çalışmaları devam etti ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü. Müze, zengin koleksiyonunu sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak yeniden ziyaretçileriyle fiziki ortamda buluşturuyor.

Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963 model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor. Nostaljik Sokak’ta yer alan dükkanlar da ziyaretçileri 19’uncu yüzyılda gezintiye çıkartıyor.

Çevrimiçi atölyeler

Pandemi nedeniyle geçici olarak çevrimiçi düzenlenen atölyelerde de çocuklar sanat ve bilimle buluşmaya devam ediyor. Mart ayı boyunca gerçekleşecek atölyelerde 5-14 yaş grubu çocuklara tasarımdan yenilenebilir enerjiye, elektrikten iletişim aletlerine kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Atölyeler öncesinde müzenin ilgili bölümleri çevrim içi gezilebiliyor, çocuklar gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlıyor.

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, her cumartesi saat 13.00’te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenleniyor. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin Eğitim Bölümü’nü telefonla aramak veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilen atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı oluyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, pazar ve pazartesi hariç her gün 11.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL.