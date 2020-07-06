Rahmi M. Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı

06 Temmuz 2020

Covid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetine ara veren Rahmi M. Koç Müzesi, kapılarını yeniden açtı. İstanbul’un tarihi güzellikleriyle iç içe, Haliç kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini 26 yıldır koruyor.

Kapalı olduğu dönemde çevrimiçi ortamda sunduğu müze turu ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı güncel içeriklerle sınırları kaldıran müze, zengin koleksiyonunu sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak yeniden ziyaretçilerine sunuyor. Yeni dönem önlemleri kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi’ne girişte tüm ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor. Ziyaret sırasında maske takmanın zorunlu olduğu müzede toplamda aynı anda 500 kişi bulunabilecek.

Tüm tedbirler alındı

Rahmi M. Koç Müzesi’nde tüm personelin Covid-19 eğitimi yapıldı, yeni düzenlemeler doğrultusunda havalandırma sistemi bakımları yapıldı. Müze içindeki kafe, restoran ve mağaza gibi alanlarda da tedbirler yüksek hassasiyetle uygulanıyor. Ortak kullanım alanlarında el dezenfektanları bulunuyor, bina girişlerinde dezenfektanlı paspaslar yer alıyor. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilen müzede bazı bölümler bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak, tren ve denizaltı turları gerçekleşmeyecek. Eğitim programları ve atölye çalışmaları bir süre daha yapılmayacak, ayrıca müze içindeki temaslı ekranlar da çalıştırılmayacak.

Rahmi M. Koç Müzesi 14 binin üzerinde obje 7’den 70’e her yaş grubundan misafirlere hitap ediyor. Müze, 1898 model Malden Buharlı Otomobil’den 1963 model ilk Anadol’a; buharlı gemi makinesi modellerinden Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu’na, transit teleskoptan Edison telgrafının patentlenmiş orijinal modeline kadar farklı dönemlerden farklı objelerle endüstri tarihine ayna tutuyor. Nostaljik Sokak’ta yer alan dükkânlar ziyaretçileri 19’uncu yüzyılda gezintiye çıkartıyor. Erdem Cever’in “Zaman Yolcusu Vapurlar” sergisi de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.