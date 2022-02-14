Rahmi M. Koç Müzesi’nde 100 yıllık Dodge sergilenmeye başladı

ABD’li John ve Horace Dodge kardeşler, Detroit’in gelişen otomobil endüstrine yedek parça üretmek üzere 1900 yılında şirket kurdu. 1914’e geldiklerinde yenilikçi bir anlayışla, şirketle aynı ismi verdikleri Dodge’u eksiksiz olarak üretmeye başladılar. 1923’te ise seri üretim hattından çıkan tamamen çelik gövdeli ilk otomobil piyasaya sunuldu. 3 bin 479 cm3’lük sıralı, dört silindir motor ile güçlendirilen otomobil, mekanik açıdan oldukça geleneksel ancak çok sağlam ve dayanıklıydı. Dört kapılı, üstü açılır otomobil, azami 70 kilometre hıza ulaşıyordu. İki kardeş, sektöründe tarihe geçen otomobilin, başka bir tarihe tanıklık edeceğini ise bilmiyordu.

Büyük Buhran Yılları

1930’lu yıllarda ABD’de “Dust Bowl” olarak adlandırılan kum fırtınaları, yıllarca süren kuraklık ve Büyük Buhran birçok kişinin hayatını kökten değiştirmişti. ABD’nin orta batısında yaşayan ve “Dust Bowl”dan etkilenen çiftçiler de iş aramak için Kaliforniya’ya göç etmişti. O çiftçileri yeni hayatlarına taşıyan otomobillerden biri de Dodge olmuştu.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin klasik otomobil koleksiyonuna eklenen 1923 model orijinal Dodge, sadece kıyafetlerin olduğu valizlerle değil yemek kaplarından gitara, tavuk kümesine kadar yüzlerce antika ve reprodüksiyon parçayla yerlerinden yurtlarından göçmek zorunda kalan çiftçi ailelerin yaşamlarından gerçek bir kesit sunuyor. Restore edilmeden korunan otomobil, daha önce koleksiyoner Frank Kleptz’in Indiana, ABD’deki otomobil müzesinde sergilenmişti.