Rebul Şirketler Grubu’ndan “Gezegene Teşekkür”

Rebul Şirketler Grubu, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya hazırlama misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Son olarak sürdürülebilirlik eforlarına yeni bir adım olan ‘Gezegene Teşekkür’ ağaçlandırma projesini hayata geçiren marka, 500 bin tohum topunu insansız hava araçları ecoDrone’lar ile ağaçlandırılması gereken alanlara dağıtacak.

Nüket Filiba

Rebul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Filiba; “Rebul Şirketler Grubu olarak 125 yılı aşkın süredir hem müşterilerine hem gezegene sorumlu bir marka olduk. Nesiller arasında seyahat eden bir marka olarak, gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bir dünya hazırlamayı misyon edindik. Hem doğa dostu ürün hareketimizle hem de farkındalık yaratacak çeşitli çalışmalarımızla sürdürülebilir bir dünya için sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bütün bu ‘Gezegene Teşekkür’ niteliğindeki sürdürülebilirlik eforlarımız bizleri daha iyi bir gelecek için çok heyecanlandırıyor. Küresel iklim kriziyle mücadelede her bir ağacın tüm tabiatın nefesi olduğunu biliyoruz” dedi.

Nüket Filiba şöyle devam etti:

“Yeryüzünde yeşil bir iz bırakmak için başlattığımız bu projede hep birlikteyiz. Müşterilerimiz, satın aldıkları her Rebul ve Atelier Rebul ürünü ile projeye destek verebiliyorlar. Atelier Rebul mağazaları, www.atelierrebul.com.tr’den alınan ürünlerle QR kodlarımız müşterilerimize ulaşıyor. Bu QR kodlarını okutup ağaçlandırma yapılacak alanda, yer almasını istedikleri ağaç tohumunu seçebilecek ve tohum toplarının büyüme yolculuğunu e-mail ile takip edebilecekler. Rebul ve Atelier Rebul web sitelerimizdeki sayaçlarla kaç tohum topu atıldığını da takip edebilecekler. Bu tohum topları, ağaçlandırılacak bölgelerde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanıyor, bunun için özel bir eğitim alıyorlar. Yani iklim krizine karşı bir yandan da kadınlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu da bizim için büyük mutluluk.”