Rembrandt’ın ünlü tablosu “Gece Devriyesi” restore ediliyor

02 Mart 2020

Rembrandt’ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının, koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar. “Gece Devriyesi Operasyonu” ortaklığının bir sonraki aşamasının merkezinde, renk, ısı ve boya konusundaki yaratıcı bilimsel araştırma yatıyor.

Rijksmuseum ile birlikte çalışmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirten AkzoNobel Baş Teknoloji Sorumlusu Klaas Kruithof, “Eskiyi yeni ile kaynaştırarak, farklı düşünebilir, farklı davranabilir ve yenilikçi bilgi birikimimizi beklentilerin ötesine geçmek için kullanarak tabloların korunması alanında birçok olasılık ile dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayabiliriz,” şeklinde konuşuyor.

Rijksmuseum Koruma ve Bilim Bölümü Başkanı Robert van Langh ise şunları söylüyor:

“En başından itibaren, Gece Devriyesi Operasyonu konusunda AkzoNobel ile ortaklığa gitmenin son derece mantıklı olduğunun farkındaydık. Şimdi de, bilimsel bir bakış açısından nasıl ilerleme kaydedebileceğimizin ince detaylarına girmeye başlıyoruz. Başta renk ve boyanın yaşlandırılması olmak üzere, ortak ilgi alanlarına sahibiz ve üzerinde çalışacağımız projelerin Gece Devriyesi adlı esere yeni bir perspektif ve anlayış düzeyi kazandırılmasına yardımcı olacağından eminiz.”

Her iki taraftan bilim insanları, gelecek iki yıl içinde aşağıda yer alan projeler üzerinde çalışmayı planlıyor:

• Rembrandt’ın eşsiz boya formülasyonlarını nasıl yarattığını daha iyi anlayabilmek için, ressamın impastolarının yeniden yaratılması; çünkü kesin tarif gizemini korumaya devam ediyor (impasto, boyanın yüzeyden çıkarak adeta bir 3D görüntü oluşturacak kadar yoğun bir şekilde uygulandığı işlem veya tekniğine verilen addır)

• Tabloların fotoğraf ve dijitalizasyonunu iyileştirmek üzere, özel renk kalibrasyonu tasarlanması. Sistemde, aynı zamanda özellikle çok koyu bir renk paletinin bulunduğu Gece Devriyesi’nde kullanılan spesifik renklere göre de ince ayarlar yapılacak.

• Aydınlatma koşullarının ve ortamın renk algısı üzerindeki etkisini de dikkate alarak, AkzoNobel’in en son sanal renk görüntüleme teknolojilerini kullanarak Gece Devriyesi’nin seyir deneyimin iyileştirilmesine yardımcı olunması…