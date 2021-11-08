Rengim Gökmen, İş Sanat’ın yeni sezon ilk konserinde İstanbul Ensemble’ı yönetecek.

İş Sanat yeni sezonunu Maximum Uniq Hall’da 12 Kasım Cuma saat 20.30’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açacak. Konserin solisti Macar çellist István Várdai.

2014 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından ikinci defa İstanbullu seyircisiyle İş Sanat’ta buluşacak çellist István Várdai, 1985 yılında aramızdan ayrılan ünlü çellist Jacqueline du Pré’nin dünyaya tanıttığı Edward Elgar’ın çello konçertosunu seslendirecek. Prix Montblanc'ta 'dünyanın en umut veren müzisyeni' ödülünün sahibi olan Várdai’ın çaldığı enstrüman Jacqueline du Pré’ye ait.

Geçtiğimiz sezon çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, İş Sanat’ın çevrimiçi ‘Dayanışma ve Umut’ sezonunun sembolü haline gelmişti. 21. sezonun açılış ve kapanış konserlerinde yer alan topluluk, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in batonu altında İş Sanat’ın açılış konserini gerçekleştirecek.

Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, ABD'de ve Güney Amerika'da konserler yöneten Rengim Gökmen’in şefliğinde 12 Kasım’daki açılış konseri repertuvarında ayrıca Gioacc¬hino Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’ ve Ludwig van Beethoven’ın ‘Pastoral’ Senfonisi yer alacak.