Renkli DYOloglar söyleşileri Keribar ve Akoğul ile yeniden

DYO’nun AURA İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve renklerin farklı disiplinlerin bakış açısı ile ele alındığı Renkli DYOloglar “Türkiye’nin Renkleri” canlı yayın söyleşi serisinin ikinci sezonu başlıyor. Hayatımıza renk katan isimleri bir araya getirerek mimarlıktan sanata, tasarımdan müziğe, tarihten gastronomiye birçok farklı disiplinden konuğun deneyim ve görüşlerini paylaşacağı söyleşilerin odak noktası renk… Renkli DYOloglar kapsamında bu yılın ilk söyleşisi, 13 Temmuz Salı günü saat 20.00’da Türkiye’nin saygın fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar ve Merih Akoğul ile gerçekleşecek.