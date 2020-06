Rezan Has Müzesi de kapılarını açıyor!

15 Haziran 2020

15 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanan Rezan Has Müzesi, etkinlik ve sergi programıyla önümüzdeki dönemde sanatseverlere özledikleri kültür ve sanat deneyimini yeniden yaşatmayı hedefliyor. Müze, gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Ziyaretçiler ve çalışanlar için tüm hijyen önlemlerinin alındığı Rezan Has Müzesi’nde ziyaret saatleri her gün 10.30-15.30 olarak güncellendi.

Rezan Has Müzesi, yaşadığımız olağanüstü süreçte fiziksel olarak kapansa da dijital ortamda hem yetişkinler hem de çocuklar için renkli ve zengin içeriklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam etti. Müze, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşırken, küçük ziyaretçilerine de Antik Yunan mitolojisinden tanrı – tanrıça serisini sundu. Bu seride her bir tanrı-tanrıçanın niteliği ve öyküsü paylaşılırken, basit ve sevimli aktivitelerle çocukların mitolojiyi kavraması ve sevmesi kolaylaştırıldı.

Online sergi ziyarete açık

Rezan Has Müzesi’nin bu süreçteki etkinliklerinden bir diğeri de salgın öncesi fiziksel olarak açmayı planladığı “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini dijital ortamda hayata geçirmesi oldu. Sergi, Anadolu’nun kaybolan dillerinin insanlık için önemini anlatan ve yazı ile dilin toplumlar üzerindeki etkisini gözler önüne seren seriyor. Yazının icadından yola çıkarak Anadolu’da yaşayıp, kaybolmuş antik diller ve halen yaşayan ancak risk altındaki ya da artık yitip gitmiş dilleri odağına alan öyküsü ile “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisi için www.kayipdiller.com adresinde keşfe çıkılabilir.