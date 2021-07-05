Rize’de doğanın kucağında, yerel lezzetler eşliğinde 2. gün

GastroRize Günleri’nde şehirdeki ikinci günümüzün tamamı panellere ayrılmıştı. Ramada Otel’in toplantı salonunun fuayesinde yerel üreticilerin ürünleriyle katıldığı küçük bir fuar da yer alıyordu. Paneller süresince yöresel lezzetleri tatmak, üreticilerle, lezzet mekânlarının sahipleriyle tanışmak, konuşmak mümkündü…

Burada bir kısmından söz edebileceğim panellerde Rize Çayı, Gastronometro Direktörü Maximillian Thomae tarafından “Çayın Mutfaktaki İnovasyonu” başlıklı panelde ele alındı. Food and Travel Dergisi’nden Ebru Erke ise, “Dünyada Çay’ın Öyküsü” adlı panelinde pek çok kültürde farklı şekilde yer alan çayın hikâyesini anlattı. Şef Ömür Akkor ve Şef Şevki Dilmaç "Geleneksel Ürünlerin Restoranlarda Kullanımı" adlı panelde lokal lezzetlerin gurme menülerde yer alma serüvenine değindi.

Aylin Öney Tan’ın moderatörlüğünde, Cookshop Genel Müdürü Selçuk Gengeç, BTA İşletme Müdürü Kazım Çil, Çaymer Genel Müdürü Selçuk Azman, La Pain Quotidien İş Birim Müdürü Levent Şahin ve Ateşe Makine Genel Müdürü Murat Karali’nin katılımlarıyla gerçekleşen panelde ise restoran ve kafelerde Rize çayının kullanımı hakkında sohbet edildi.

UNESCO şehirlerinin lezzet elçileri

Sahrap Soysal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele UNESCO gastronomi şehirlerinden Nalia İşletmecisi Süleyman Tarakçı, Gaziantep Alman Pazarı Güllüoğlu İşletmecisi Murat Güllüoğlu, Hatay Sultan Sofrası İşletmecisi Metin Tansal, Afyonkarahisar Aşçı Bacaksız İşletmecisi Kadir Madenci konuk oldu. Elif Korkmazel’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Yerel Ürünlerin Adaptasyonu” konulu panelde Hilton Kozyatağı Executive Şefi Yener Özden, Allpoints Restaurant Group Ar-Ge Şefi Rıza Belenkaya, MigrosTicaret Baş Şefi Umut Reçber, Chef Akademi Kurucusu Ali Açıkgül yer aldı. Nilhan Aras moderatörlüğüyle gerçekleşen "Butik Tarımın Önemi" adlı panelde ise "Elibelinde Tarım" kurucusu Aslı Aksoy, "İksirli Çiftlik” kurucusu Duygu Ece Aydın ve Tomakan Gıda Kurucusu Ali Tomakan konuşmacılardı. Günün etkinlikleri arasında Muutto İstanbul’un Executive Şefi Umut Karakuş’un karalahanalı acı ayranı ve karalahanalı keşkeği de izleyiciler tarafından tadılacak ve beğenilecekti.

Gün, gala yemeği ile sona erdi…