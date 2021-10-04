Roger Chartier’den okuma tarihine çok boyutlu bakış

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Yavuz Sezer’in arkadaşları Covid-19 nedeniyle 24 Mart 2021 günü aramızdan ayrılan tarihçi ve akademisyen Yavuz Sezer’in düşünsel mirasını yaşatmak amacıyla yeni bir konuşma serisini hayata geçirdi. Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, tarihe tutkuyla bağlı olan genç akademisyenin mekânlar, insanlar ve düşünceleri bir araya getiren çok katmanlı bakışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Yavuz Sezer

Şehir tarihine duyduğu özel ilgi sebebiyle İstanbul kütüphanelerinin toplumsal hayata entegre edilme sürecini canlı bir biçimde anlatan Yavuz Sezer, bu yeni mekânların yeni kültürel anlamlar kazanma serüvenine ışık tutmuştu. Kütüphaneler tarihi, Sezer’in çalışmalarında, Osmanlı okuyucularının düşünsel dünyasına açılan bir pencere olarak da özel bir anlam kazanmıştı. Bu çok katmanlı bakışı sürdürme amacıyla düzenlenen Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, her yıl mimarlık tarihi, şehir tarihi veya kitap tarihi alanlarına önemli katkılar yapmış bir tarihçiyi konuk edecek.

Serinin ilk konuğu Roger Chartier, 6 Ekim Çarşamba günü İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Youtube kanalında Biçim Manayı Etkiler: Metnin Maddesel Bağlamı ve Okuma Beklentileri başlıklı bir konuşma yapacak.