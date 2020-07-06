Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı

06 Temmuz 2020

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2020 yılı başvuruları başladı. “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” olarak belirlendi. Bu yıl Kısa Film Yarışması’na başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

İnsan müdahalesi ile gerçekleşen iklim değişikliğinin medeniyetleri büyük bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkat çeken Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “İklim değişikliği biyoçeşitliliğin azalması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin bozulması, kuraklık ve çölleşme, gıda güvenliğinin tehlike altında olması ve kitlesel göçlerin artması gibi birçok çevresel ve sosyal soruna yol açıyor. Doğaya, toprağa ve atmosfere bıraktığımız etkileri düşünmeden hareket etmeye devam ettiğimiz takdirde hayatlarımızın değişmesi kaçınılmaz olacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu değişime uyum sağlamak için harekete geçmeliyiz” diyor.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirten Safkan şöyle devam ediyor:

“İklim değişikliğinin dünya genelinde yarattığı problemlere ek olarak, içinde yaşadığımız Akdeniz Havzası, dünyada bu değişikliklerden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Örneğin; Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre 2019 yılı 935 adet meteorolojik afet ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuş ve kaydedilen bu afetler yüzde 36 ile şiddetli yağış/sel ve yüzde 27 ile fırtına olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler bize iklim değişikliği etkilerinin ciddiyetini gösteriyor. Günlük hayatlarımızda birey olarak bu sorundan etkilenmediğimizi düşünüp sorunu görmezden gelmek yerine iklim değişikliği ve bununla birlikte değişen hayatlarımız konusunda bilinçlenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirledik. Sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz. Sanatın dönüştürücü gücü ve yönetmenlerin yaratıcı bakış açısı ile toplumda iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

Son başvuru tarihi 20 Kasım

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.