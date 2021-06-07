Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar”ı belirledi

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. Sezon Fark Yaratanlar’ı tanıtıldı. 2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yoluna devam ediyor. Bu sene 200 Fark Yaratan’a ulaşan programın yeni seçilen 5 Fark Yaratan’ı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımı ile paylaşıldı.

Güler Sabancı

Programın, bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu seneyle birlikte Türkiye’nin 81 ilinden 8 bine yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren hikâyelerini paylaştığımız videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Her yıl titizlik ve özen ile seçtiğimiz, büyük bir iradeye ve mücadele ruhuna sahip insanların başarılarını anlatan videoları izledikçe, topluma faydalı işler yapan, ülkemin bu güzel insanlarını tanıdıkça müthiş bir mutluluk duyuyor ve gelecek için umut doluyorum” dedi.

Destek sağlanıyor

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın 5 yeni Fark Yaratan’ına çalışmalarını geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, atölye ve mentörlük desteği sağlandığını belirtti. Güler Sabancı, “Böylesi bir pandemi sürecinde 4 bine yakın müracaat aldık. Onun için diyorum ki, Türkiye’de çok iyi, çok fedakâr insanlar var. Fayda yaratmak için çaba gösteren, mücadele eden insanlar var ve bu insanları tanımak insanlık adına bana büyük umut ve şevk veriyor” dedi.

Bu sezonun 5 Fark Yaratan’ı

Erişilebilir Her Şey, Gamze Elibol - Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, Halil Bağış - Stellar Lab, Onaranlar Kulübü, Suat Arı.