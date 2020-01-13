Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
4. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde Türkiye’den yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun ve oyuncu Hazar Ergüçlü, yurt dışından Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya’dan yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya’dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina yer alıyor.
Jüri, finale kalan 13 kısa film arasında yapacağı değerlendirme ile dereceye girmeye hak kazanan filmleri belirleyecek. Ödüller, 15 Ocak’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
490 filmlik katılım rekoru
Bu yıl 490 filmle rekor başvurunun geldiği yarışmaya katılan genç yönetmenler, en fazla 5 dakika uzunluğundaki kısa filmleri ile dijitalleşmenin dünyadaki yansımalarını sinema aracılığıyla aktardılar. Yarışmada finale kalan filmler, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sonrasında da dünyanın seçkin festivallerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.