Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi Agnieszka Holland

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl “Konu Uzun Film Kısa” sloganı ile 6. kez düzenlenen “Kısa Film Yarışması”nın kanaat önderi, ödüllü Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland oldu. Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 2016’da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması, “Yeni Dünyada Yeni Meslekler”. Yarışmanın bu yılki kanaat önderi Agnieszka Holland video mesajında genç sinemacılara şunları söyledi: “Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin: insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti.”

Her yıl farklı temalarla düzenledikleri Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın, sanatın kitleleri etkileyen gücünü kullanarak toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmada büyük önemi olduğunu söyleyen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise, “İstatistikler gösteriyor ki pandeminin orta ve uzun vadede etkilediği konulardan biri de meslekler. Burada da dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu. OECD’nin yayınladığı ‘Geleceğin İşleri Raporu’na göre gelecekte bugün mevcut olan işlerin yüzde 14’ü tamamıyla otomatikleşmesi tahmin edilirken, yüzde 32’sinin belirgin bir şekilde değişiklik göstereceği öngörülüyor. Ayrıca üretim sektöründe çalışmakta olan insan gücü yüzde 20 azalırken, hizmet sektöründe çalışanların sayısının yüzde 27 artacağı tahmin ediliyor. Biz de bu yılki temamızla genç sinemacılara değişen ve yenilenen bu dünya düzeninde yeni şeyler söyleyebilmeleri için ilham vermek istedik. Bu yıl kanaat önderi olarak seçilen ismimiz ise Polonya yeni dalga akımının da değerli bir temsilcisi olan usta sinemacı Agnieszka Holland oldu. Bugüne kadar sanat yoluyla imza attığı işlerle monotonluğa karşı çıkarak var olanı değiştirmek için çaba gösteren Holland’ın yarışmacılarımıza da önemli bir rehber olacağından şüphem yok” dedi.