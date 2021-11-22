“Sabancı Vakfı sanatın gücüne inanıyor ve ödüllendiriyor”

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 28. kez sahipleriyle buluştu. Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer alan The SEED’de düzenlenen ödül töreninde; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edildi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını ödül verildi.

2021 yılının ödül alan isimleri Resim Bölümü’nden Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran, Heykel Bölümü’nden Esra Ekşi, Elif İlke Bultan, İrem Kopuz, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Şulegül Bektaş, Berfin Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.

Nevgül Bilsel Safkan

Ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne sonuna kadar inanıyor ve kuruluşumuzdan bugüne yarım asra yaklaşan tarihimizde sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanata apayrı bir önem veriyoruz. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, Türkiye’de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için 1994 yılında rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı. Ondan kalan bu mirası, büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz. Sabancı Vakfı, ödüllerin 28. yılında yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden mezun olan dokuz sanatçıyı ödüllendiriyor. Ve gönlünü sanata vermiş, bu yolda büyük emek veren pırıl pırıl genç arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Sanatın iyileştirici gücünü bizlere aşılayan sanatçı arkadaşlarımızı motive edebilmek çok değerli. Sanatın büyülü dünyasında çıktıkları yolda, genç sanatçılarımızın önemli başarılara imza atarak hem kendilerini hem de bizleri gururlandıracaklarına olan inancım sonsuz” diyerek çeyrek asrı geçen ödüllerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

28 yılda 250’yi aşkın genç sanatçı ödüllendirildi

1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 28 yılda 250’den fazla genç sanatçı toplam 6.720 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.