Sabri Ülker Vakfı sponsor: Venedik Bienali’nde moleküler yolculuk

Sabri Ülker Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Molecular Architecture’ başlıklı sergi dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden 17. Venedik Bienali’nde izleyiciyle buluştu. Sergide, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin 2020 yılında üzerinde çalıştığı hücre mimarisinin sanatçı Refik Anadol tarafından üç boyutlu hale getirilmiş eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 5 yılda ürettiği verilerle hayata geçirildi. Biyoloji ve yaşamın altında yatan sonsuz bilgi ve düzenin büyüleyiciliğini ortaya koymayı amaçlayan sergi, sanatseverlere hücrelerin içerisinde bir ‘moleküler’ yolculuğa çıkma imkânı sunuyor. Venedik Bienali’ndeki sergi 21 Kasım’a kadar gezilebiliyor.