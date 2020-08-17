Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan 1 milyonuncu kitap

17 Ağustos 2020

Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşması amacıyla projeler geliştiren Sabri Ülker Vakfı, yayıncılık faaliyetlerine de devam ediyor. Çocuk Kitapları, Akademik ve Popüler Bilim kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri okurlarla buluşturmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı Yayınları, özellikle çocuklara yönelik kitaplara ağırlık veriyor. Bu kapsamda Sabri Ülker Vakfı Yayınları, 1 yıldan daha az bir sürede 1 milyon kitabı çocuklarla buluşturdu.

Sağlıklı yaşam bilincinin çocuk yaşlarda kazandırılması amacıyla hazırlanan kitaplar, sosyal sorumluluk bilinciyle, uygun fiyatlarla miniklerle buluşuyor. Okul öncesi çocuklara yönelik çıkarılan “Elif” serisinin yanı sıra “Sağlıklı Yaşam Kuralları”, “Kukuli”, “Acayip Bilim ve Eğlenceli Deneyler” serileriyle, her yaş grubundan çocuğun eğlenceli bir biçimde ve en iyi örneklerle bilimi ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi amaçlanıyor. Bu kitapların dışında bu yıl temmuz ayı sonunda çıkan “Sağlık Depola” serisi de sağlıklı beslenmenin yanı sıra özellikle vücudun işleyişi konularındaki bilgileri çocukların ilgisine sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen dengeli beslenme programı Yemekte Denge aktivite kitaplarını 8 senedir binlerce çocuğa ücretsiz ulaştıran Sabri Ülker Vakfı Yayınları, “herkes ulaşabilsin diye” okuma kitaplarını sesli kitap olarak da sunuyor.

Kitaplar, Şok Marketler’de ve istegelsin uygulamasında satılıyor.