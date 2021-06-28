Sadberk Hanım Müzesi’ne sanat eserlerini koruma hibesi

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kurumlarından biri olan Sadberk Hanım Müzesi, yarım asıra yaklaşan tecrübesiyle elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sadberk Hanım Müzesi tarafından hazırlanan “Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Onüç Elyazması ve Tezhipli Hat Eserinin Konservasyon Projesi”, Bank of America’nın dünya çapında sürdürdüğü Sanat Eserlerini Koruma Programı’nın (Art Conservation Project) 2021 hibesi ile yeniden hayat bulacak.

Proje kapsamında Selçuklu ve Osmanlı dönemi tezhipli el yazmalarının oldukça nadir örneklerinden on üçü, dünya çapında tarihi ve kültürel bakımdan sembolik özeliklere sahip nadir eserlerinin restore edilmesi için önemli çalışmalar yürüten Bank of America’nın sağladığı kaynak ile kapsamlı bir şekilde analiz edildikten sonra restore edilecek ve sergilenecek.

Çalışmalar paylaşılacak

Konservasyon aşamaları görsel ve sözlü kayıtlarla belgelenecek projeden elde edilecek birikim, akademik çevreye, kültür mirasının korunumuna ve kamu yararına katkı sağlamak amacıyla yayınlar, sergiler ve bildiriler yoluyla paylaşılacak.

Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, bu projeyi hayata geçirerek yalnızca nadir hat eserlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda proje kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle kültür mirasının ve sanat eserlerinin korunmasının önemini aşılamaya ve bu doğrultuda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.