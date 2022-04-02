Sade Beş Denizler’de “Anadolu Sofrası’nda İlk Hasat Zeytinyağı Lezzetleri”

Olivoyage markasının kurucusu Oya Zingal ve Şef Deniz Şahin’in ev sahipliğinde Sade Beş Denizler Nişantaşı’nda gerçekleştirilen “Anadolu Sofrasında İlk Hasat Lezzetleri” etkinliğinde gastronomi dünyasından isimler bir araya geldi. Geleneksel lezzetlerin sunulduğu sofrada konuklar Anadolu’nun lezzetlerinin hikâyelerini mutfak kültürü araştırmacısı ve yazar Adnan Şahin’den dinlediler.

Anadolu Sofrasında; acuka, Çerkes tavuğu, Fellah köftesi, teretür, limonlu beyinli gerdan, çağla piyazı, yoğurtlu taze bakla, lahanada midye salma, zeytinyağlı enginarlı yaprak sarma, dil söğüş, yer fıstıklı fırında enginar, düşük ısıda pişmiş Kırklareli kuzusu ve Vakfıkebir tereyağı ile lezzetlendirilmiş Anadolu buğdayları ile pilav servis edildi.

Oya Zingal

Resmi coğrafi işaret onayını alan Çanakkale Geyikli bölgesine özgü Geyikli Zeytinyağı markası Olivoyage ile Türkiye’yi dünyada temsil edecek bir marka olma hedefinde olduklarını belirten Oya Zingal, Türkiye’nin çok kültürlü ve zengin mutfak kültürünü öne çıkaran özel projeler geliştirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Zingal, “Zeytin benim için büyük bir aşk ve birlikte değer üreteceğimiz, işini aşkla yapan Türk gastronomisinin önemli isimleri ile özgün projelere imza atmaya devam edeceğiz. Anadolu’nun zengin mutfak kültürüne saygı dolu bir selamlama niteliğinde olan bu özel gecenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum” dedi.

Deniz Şahin

Sade Beş Denizler’in kurucularından Şef Deniz Şahin “Türkiye, tek başına ne sıradan bir Avrupa ne Orta Doğu ve ne de bir Akdeniz ülkesi. Türkiye, aynı anda Avrupalı, Balkanlı, Karadenizli, Kafkasyalı, Orta Doğulu özellikleri taşıyan yegâne özgün ülke konumunda” şeklinde konuştu.

Sade Beş Denizler, Anadolu Sofrası menüsünü en az 10 kişilik grup rezervasyonlarına bir ay boyunc a servis ediyor.