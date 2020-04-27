Sağlık çalışanlarının çocuklarına 10 bin armağan kitap

27 Nisan 2020

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri, SEV İlköğretim Kurumları ve Redhouse Kidz’in bağlı olduğu SEV, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği koronavirüs pandemisinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bir proje hayata geçirdi. Koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanları ile çocuklarına teşekkür etmek ve moral vermek amacıyla 10 bin kitap armağan etti.

SEV’e bağlı Redhouse Kidz tarafından basılan, Aytül Akal ve Mavisel Yener’in şiirlerinden oluşan Reçelli Şiirler kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlık kurumlarına ulaştırıldı.

Çocuk edebiyatının iki usta ismi, bu renkli kitapta, rüyalardan ejderhalara, yaramaz bulutlardan obur kedilere birçok farklı konuya değinen 37 farklı şiir sunuyor. Çizimler ise Anıl Tortop’a ait.