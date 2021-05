SAHA’dan Venedik Mimarlık Bienali’nde iki sanatçıya destek

Takip Et

SAHA, 22 Mayıs - 21 Kasım tarihleri arasında Hashim Sarkis’in küratörlüğünde “How will we live together?” başlığıyla düzenlenen 17. Venedik Mimarlık Bienali’ne davet edilen sanatçılar Refik Anadol ve Pınar Yoldaş'ın yeni projelerine destek veriyor. Refik Anadol Studio ve Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Gökhan S. Hotamışlıgil’in ortak projesi Sense of Space, alan algılayışını mimari, nörobiyoloji, biyoloji ve görsel sanatları bir araya getiren yerleştirmesi aracılığıyla sorguluyor. Pınar Yoldaş ise Hollow Ocean başlıklı yerleştirmesinde denizlerin gelecekteki olası değişikliklere bir bakış sağlamayı amaçlıyor. SAHA, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ile 2014 yılından itibaren Türkiye'nin Venedik Bienali'ndeki uzun süreli mekânına destek veren 21 kişi ve kurumun arasında bulunuyor. Arsenale’de 2014-2034 yılları arasında tahsis edilen bu mekân sayesinde Türkiye Pavyonu, 2014 yılında ilk kez Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde de yer aldı.