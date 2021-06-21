Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde “Rus Avangardı” sergisi

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Galerisi, “Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu'ndan eserlerle gerçekleştirilen sergi, Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutmayı hedefliyor.

“Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisinde Rus Avangardı; resim, tasarım, edebiyat, film ve tiyatro alanlarındaki üretimleriyle temsil ediliyor. Sergi, dönemin siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmelerinin yanı sıra sanayileşmenin heyecanıyla yüzünü bilime dönen ve dünyanın da sınırlarını aşarak düşlerini uzaya taşıyan avangard sanatçıların ilerlemeye duydukları inancı yansıtmayı amaçlıyor.

Dilek Sabancı

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı şöyle diyor:

“2009 yılında açılan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi bugüne kadar birbirinden önemli dokuz sergiye ev sahipliği yaptı. Bugün açılışını yaptığımız 10. sergimiz ‘Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı’yla, pandemi sürecinden etkilenen kültür sanat faaliyetlerini bu kadim şehirde yeniden canlandırmaktan gurur duyuyoruz. Muhteşem sergimizin yanı sıra dopdolu bir programla sanata doyacağız. Mardin ve Diyarbakır'daki farklı tiyatrolarda çalışan oyuncularla gerçekleştirdiğimiz kıymetli iş birlikleri, müzemizde sahnelenecek tiyatro oyunları bizim için çok değerli. Bilim ve sanat, teknoloji ve kültür bugün hâlâ birbirinden beslenen önemli alanlar. Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ekiplerine serginin düzenlenmesindeki çabaları için teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Mardinliler başta olmak üzere bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sergimizin şehrimize uğurlu gelmesini diliyorum.”

“Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisi, salıdan cumartesiye 08.30 – 17.30 arasında Sakıp Sabancı Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebiliyor.