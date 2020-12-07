Sakıp Sabancı Müzesi mağazasında “yılbaşı pazarı”

Birçok tasarımcının ve markanın seçilmiş ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturan; gerçekleştirdiği uluslararası sergilerdeki eserlerden ilhamla hazırlanmış, kitaptan kırtasiyeye, takıdan seramiğe, çantadan şemsiyeye uzanan zengin yelpazesiyle hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlara yönelik ürünler sunan Sakıp Sabancı Müzesi Mağazası (SSM Mağaza), yıl sonuna kadar Yılbaşı Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.

SSM Mağaza’da uzun süredir ürünleri yer alan Saliha Kartal, Esra Carus, Damla Art, Tansu Komar, Burcu Sülek, Pegah, C-ND-N – Candan, Gözde Erdoğan, İvet Mizrahi, Filiz Ateş, Şenay Akın, Der Liebling – Banu Kent, Nihan Atakan, Nahide Tan, Urbanbake – Şebnem Gemalmaz gibi tasarımcılara ek olarak, müzenin özel davetiyle Bahar Korçan, Pınar Yeğin, Lug Von Siga - Gül Ağış, Kulak Seramik – Zeynep Saraçoğlu, PSC Brand – Pia Hakko ve Pelin Yaşar, Aylin Bilgiç, Gamze Araz Eskinazi, Rumisu, Mihanikî Design – Sema Kentel, Mae Zae – Münire Alabaz, Touline Seramik – Tülin Bozüyük, Sasanna Design – Elif Gönenç Camcıgil ve Hülya Çelik Papuççuoğlu’nun da dönüşümlü olarak katılacağı Yılbaşı Pazarı, hem SSM’de yer alan mağazada, hem de çevrimiçinde gerçekleştiriliyor.

Sohbetler de düzenleniyor

Tekstilden takıya, seramikten aksesuara zengin bir ürün çeşidini bir arada sunan Yılbaşı Pazarı kapsamında ayrıca her çarşamba tasarımcılarla çevrimiçi sohbetler gerçekleştiriliyor.

Moda Tasarımcısı Bahar Korçan’ın Tasarımda Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik konulu sohbeti 9 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da; Lug Von Siga markasının yaratıcısı Gül Ağış’ın Tasarımın Geleceği: Pandemi ve Sonrası konulu sohbeti ise 16 Aralık Çarşamba saat 16.00’da SSM Mağaza Instagram hesabından izlenebilecek. Her iki konuşma da SSM Mağaza Yöneticisi ve Tasarımcı Bige Ökten’in moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Danışmanı Gönül Sulargil’in Kadın İstihdamının Desteklenmesinde Tasarımcıların Rolü başlıklı sohbeti ise 23 Aralık Çarşamba saat 16.00’da SSM’nin YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

SSM Mağaza’nın yeni yıl seçkisi ve diğer ürünleri pazartesi ve hafta sonları hariç 11.00-17.00 saatleri arasında müze girişinde yer alan mağazada görülebiliyor. Arzu edenler ise Sakıp Sabancı Müzesi web adresinden veya @ssmmagaza Inragram hesabından 7/24 ürünlere ulaşabiliyor. SSM Dostu Kart sahipleri ise yüzde 10 indirimle hem mağazadan hem de çevrimiçinden alışveriş yapabilir.