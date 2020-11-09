“Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 27. kez sahipleriyle buluştu

09 Kasım 2020

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 27’nci kez sahipleriyle buluştu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi tarafından MSGSÜ’de takdim edildi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi.

2020 yılının ödül alan isimleri birincilik derecesinden başlayarak Resim Bölümü’nden Nurullah Bengü, Elif Aktaş, Onur Kaymak, Heykel Bölümü’nden Ege Kolcu, Ömer Kasımoğlu, Mete Özyıldırım, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Gülbahar Gümüşten, S. Görkem Çağrı Dizdar, Edanur Öztürk oldu.

Nevgül Bilsel Safkan

Öğrencilere ödüllerini takdim ederken konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne inanıyoruz ve bu doğrultuda kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanat önemli bir yer tutuyor. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Türkiye’de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı. Sabancı Vakfı bu ödülleri çeyrek asrı aşkın bir süredir vermeye devam ediyor. Bu ödüller bizim için büyük önem taşıyor. Bir yandan okulunu bitirerek hayata atılan gençleri desteklerken, bir yandan da gençlerin sanata yönelmelerini, bu alanda eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Bugüne kadar 250’ye yakın öğrenciyi sanat ödülleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde de genç sanatçıları desteklemeye devam ediyoruz. Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan gençlerin çalışma azmi ve sanata duyduğu sevgi bizi gelecek adına umutlandırıyor. Toplumsal gelişme için sanat ve sanatçının önemi göz ardı edilemez, toplumumuzun sağduyusuna sizlerin büyük katkı sunacağınıza inanıyorum” dedi.