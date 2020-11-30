Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğraflarıyla “Seçilmiş Anlar”

İstanbul Modern, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde “Seçilmiş Anlar” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği sergi, 31 Mart 2021 tarihine kadar görülebiliyor.

1988 yılında Şakir Bey’le Eczacıbaşı Fotoğraf Yıllıkları’nın 20. yılı nedeniyle açılan sergi sırasında Dünya Gazetesi’nde bir söyleşi yapmıştım. “Fotoğraflarda hareketin dinamizmini yansıttığını” söyleyen Eczacıbaşı, “Alışılmış fotoğraflar genellikle belli bir hareketi ya da bir anı, görüntünün çekildiği sırada nasılsa öyle dondururlar. Son yıllarda görüntüleri işte bu donup kalmışlıktan kurtarmaya; hareketin yarattığı dinamizmi yansıtmaya çalışıyorum. Böylece sürekli oluşum durumunda bulunan görüntüler çıkıyor ortaya… Sürekliliği yakalama ve yansıtma kaygısının yanında, izleyicilerde yaratmak istediğim duyguya katkıda bulunabilmek için de bazen aynı anlatım yoluna başvurduğum oluyor…” diyordu…

Şakir Bey, fotoğrafçılığın resim, roman, şiir ya da öykü gibi “kişisel” olarak yapılabilen bir sanat olduğunu düşünüyor ve şöyle devam ediyordu:

“Fotoğrafçılık, yaratıcısına, kişisel duyarlığını özgürce yansıtabilme olanağını verir. Çağımızda teknik araçlar açısından fotoğrafçılık gittikçe ileri olanaklara kavuşmuş bulunmakla birlikte, bunların yokluğu ya da eksikliği yaratıcının istediği amaçlara ve duyarlığa ulaşabilmesine hiç de engel değildir. Öyle ki, en basit, en sade bir kamerayla bile amacına erişebilir sanatçı.”

“Türkiye, çok büyük hazine”

Türkiye’nin bir fotoğraf sanatçısı için çok büyük bir hazine olduğunu söyleyen Şakir Eczacıbaşı, şunları söylüyordu:

“Türk fotoğraf sanatçılarının en belirgin özelliği ise, Türkiye ortamını ve Anadolu’nun yaşayış biçimini yansıtmakta gösterdikleri ortak çabadır. Çevrelerindeki insanları, doğayı, yaşam koşullarını gelenek görenekleri, zengin kültür birikimini de katarak vermişlerdir yapıtlarında. Bu, çok yerinde bir tutumdur. Duygulu, inandırıcı yapıtlar olmuştur bunlar.”

300’ü aşkın fotoğraf

“Seçilmiş Anlar” sergisi, Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980’li yıllardan itibaren fotoğrafın teknik imkânlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmalarını izleyicilerle buluşturuyor.

Sergi, Şakir Eczacıbaşı’nın “doğal halde olduğumuz yerler” olarak tarif ettiği sokakları ve binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtıyor. Sanatçının insan merkezli çalışmaları ile kültür sanat alanında döneminin önemli aktörlerinin portrelerine yer veren sergi, aynı zamanda sanatçının “evrensel bir iletişim arama” arzusunu da gözler önüne seriyor. Sergide, 300’ü aşkın fotoğraf bulunuyor.

Oya Eczacıbaşı

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergi öncesinde çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında “aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde kültür ve sanat dünyasına sayısız katkı sağlayan Şakir Eczacıbaşı’nı onun objektifine yansıyan anlarla anmak istiyoruz. Çok yönlü kişiliğinin yanı sıra Türkiye fotoğraf tarihindeki yerini fotoğrafın biçimselliğini sorgulayarak; çalışmalarında gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtarak bulan Şakir Eczacıbaşı’nın seçtiği anları, İstanbul Modern’deki sergisiyle izleyiciye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Atalay Gümrah

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah da aynı toplantıda Şakir Eczacıbaşı’nı aramızdan ayrılışının 10. yılında bu özel sergiyle anmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Gümrah, “Seçilmiş Anlar” sergisi ile eşzamanlı olarak Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılmadan kısa bir süre önce hazırlıklarını tamamladığı son kitabı “Seçilmiş Anlar”ı da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla 10 yıl sonra günyüzüne çıkararak sanatseverlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Atalay Gümrah, hazırlıkları uzun zamandır sürdürülen ve Şakir Eczacıbaşı’nın sanata olan tutkusuna, biyografisine ve fotoğraf sanatının örneklerine detaylı olarak yer verilen sakireczacibasi.com.tr adresindeki web sitesini yayına aldıklarını da ifade etti.

Şakir Bey’i aramızdan ayrılışının 10. yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyorum…