SALT Araştırma Yayın Koleksiyonu büyüyor

07 Eylül 2020

Bir ihtisas kütüphanesi, bir arşiv ve bir dizi araştırma aracından oluşan SALT Araştırma, kurulduğu 2011’den bu yana bilgiyi kamuyla paylaşarak değerli kılma amacıyla koleksiyonlarının gelişimini aralıksız sürdürüyor. Bu yıl itibariyle 1 milyon 840 bin belgeyi içeren arşiv koleksiyonları archives.saltresearch.org adresinde, 100 binden fazla basılı kaynağı bir araya getiren yayın koleksiyonuysa SALT Araştırma’da ücretsiz incelemeye sunuluyor. Görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konularına odaklı yayınlar çevrimiçi katalog üzerinden de aranabiliyor.

SALT Araştırma ve Programlar ekibinin yanı sıra alanında uzman araştırmacıların önerileriyle gelişen yayın koleksiyonuna, müzayede ve sahaflar ile yurt dışından alınan kaynaklar ve kurumlardan yapılan bağışlarla yılda 2 bin ila 3 bin arası yerel ve uluslararası çalışma ekleniyor. Bunlar arasında, 1930 öncesi basılmış nadir eserlerden güncel kitap ve dergilere, salnamelerden seyahatnamelere, ansiklopedilerden albümlere çok çeşitli yayın yer alıyor.

Farklı alanlar

Sanat yayınları, kuram, tarih, eğitim, küratörlük, sanat ve sergileme pratiklerine ilişkin çalışma ve kataloglar ile fotoğraf ve sinema gibi dalları kapsıyor. 1950 sonrası Türkiye’de sanat konulu kaynaklara, Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz coğrafyalarına eğilen nitelikli yayınlar eşlik ediyor.

Yapılı çevre seçkisi, mimarlık tarihi ve kuramı, peyzaj, kent çalışmaları, koruma, restorasyon, kültür mirası ve hafıza mekânlarına dair içerikleri bir araya getiriyor. 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ve tasarımın gelişimini irdeleyen kaynaklarla bu alanlarda yürütülen araştırmalara destek sağlanması amaçlanıyor.

19. yüzyıldan bugüne sosyal yaşam ve ekonomik tarih yayınlarıysa, karşılaştırmalı okumalara olanak tanıyan üretimlere yoğunlaşıyor. Türkçe, İngilizce, Osmanlıca, Fransızca, İtalyanca, Ermenice, Rumca ve Karamanlıcayı içeren bu çok dilli seçki, son iki yüzyılda yaşanan dönüşümlere ışık tutuyor.

Kişisel kütüphanelerden bağışların da bulunduğu koleksiyon, sanatçı Hüseyin Bahri Alptekin (1957-2007) ile sanat tarihçisi, yazar ve eleştirmen Prof. Dr. Kaya Özsezgin’in (1938-2016) binlerce eserden oluşan kitaplıklarıyla ayrı bir önem kazanıyor. Türkiye’nin ilk mimar ve restoratörlerinden Ali Saim Ülgen’in (1913-1963) kütüphanesinden kitaplar, imparatorluktan cumhuriyete mimarlık, kültür varlıkları ve restorasyon pratiklerini ayrıntılandırırken sanatçı ve yazar Nazif Topçuoğlu’nun 1980’lerden bu yana topladığı yayınlar, özellikle fotoğraf tarihi çalışmalarına kaynak teşkil ediyor.

SALT Araştırma bünyesindeki bu birikimlerin değerlendirilmesine katkıda bulunma amacıyla geliştirilen SALT Araştırma Fonları 2013’ten bu yana her yıl dağıtılıyor. Özgün yaklaşımlara sahip, yeni kaynakları görünür kılan ve disiplinlerarası, katmanlı projelere yönelik olan SALT Araştırma Fonları ile son sekiz yılda 56 projeye toplam 630 bin TL’lik destek sağlandı.

Kayıt sistemiyle…

SALT Galata’da yer alan SALT Araştırma, salıdan cumartesiye 11.00-17.00 saatlerinde kayıt sistemiyle hizmet veriyor. Çalışanlar ve yayın koleksiyonundan yararlanan kullanıcılar ile ilgili herkese güvenli bir ortam sunulması öncelik taşıyor. Kamu sağlığını korumaya yönelik tedbirler kapsamında belirlenen işleyiş ve kullanım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için: saltresearch.org