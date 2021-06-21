SALT onuncu yılını kutluyor

Türkiye’de kültür faaliyetlerini desteklemek ve bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla Garanti BBVA tarafından kurulan SALT, toplumsal fayda ve katılıma kıymet veren bir yaklaşımla programlarına devam ediyor. SALT, sanat, tasarım ve toplum çalışmaları temelinde güncel ve özgün içerikler geliştirmeyi, çok yönlü arşiv ve araştırma projeleriyle Türkiye ve yakın coğrafyasının hafızasına değer kazandırmayı hedefliyor.

SALT’ın 2011’den bu yana devam eden Bak kim var? konuşmaları, onuncu yıl özelinde, kurumun çalışmaları ve iş birliklerini konu alan bir video serisi olarak hayata geçiriliyor. SALT bünyesinde çeşitli araştırma projelerine, sergi ve programlara katkı sunan davetli katılımcılarla hazırlanan videolar, birer hafta arayla saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayına girecek.

Neler var?

“Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi” 22 Haziran’da yayında: SALT’ın, Kadir Has Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında, Reşad Ekrem Koçu’nun hayatını adadığı ansiklopedi ve ilişkili belgeler çevrimiçinde erişime açılacak.

“İstanbul’un Mandaları” 29 Haziran’da yayında: SALT Beyoğlu’ndaki İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisinin içerik geliştirme sürecine destek veren Eylül Şenses ile The Lasting Pond [Kalıcı Gölet] (2021) adlı vaka araştırmasına İki Deniz Arası yürüyüş rotasıyla dâhil olan Serkan Taycan, manda yetiştiriciliğinin İstanbul’daki yerini sergi bağlamında müzakere ediyor.

“Osmanlı’da Kadın Baniler” 6 Temmuz’da yayında: SALT’ın 2017’de düzenlediği İşveren Sergisi için imparatorluk döneminde kadınların İstanbul’da inşa ettirdiği yapıları haritalandıran Firuzan Melike Sümertaş, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla bu yapıların toplum hayatına dair neler söylediğini değerlendiriyor. Ahmet Ersoy ise, haritanın hazırlığında başvurulan zengin bir kaynak olarak Ali Saim Ülgen Arşivi odağında, SALT Araştırma’daki çok katmanlı koleksiyonların değerini aktarıyor.

“Kolektif Fırın” 13 Temmuz’da yayında: SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak’ta 2019’da düzenlenen ekmek atölyelerinde yürütücülük yapan Erman Topgül (Mayalı Dilimler) ile yemek yazarı Büşra Sağlam, bu buluşmaların temiz gıda konusunu katılımcılarla tartışmaya vesile olduğundan bahsediyor; ekmek atölyesi, tohum takası ve belgesel film gösterimi gibi etkinliklerin şehir hayatındaki önemini yorumluyor.