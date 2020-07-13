SALT, sanatseverleri yeniden ağırlıyor

13 Temmuz 2020

SALT yapıları (İstanbul’da SALT Beyoğlu ve SALT Galata) kamu sağlığını gözetmeye yönelik tedbirlerle misafir ve kullanıcılarını ağırlamaya devam ediyor.

SALT Galata’da 30 Ağustos’a kadar, görsel sanatçı Basma Alsharif’in Orada Her Kimse sergisi görülebilir. Osmanlı Bankası Müzesi’nin katlara yayılan sunumları incelenebilir. Mimarlık, tasarım, sanat, ekonomi, toplum ve kent çalışmalarında SALT Araştırma yayın koleksiyonunu kaynak olarak kullanan araştırmacılar mekândan randevuyla yararlanabilir. Robinson Crusoe 389 kitabevinin yeniden faaliyete geçtiği SALT Beyoğlu’ndaysa, girişteki Forum alanı da kamuya açık.

SALT’ın Türkçe ve İngilizce dillerindeki iki yeni basılı yayını Cengiz Çekil: 21.08.1945-10.11.2015 ile beraberinde bağımsız bir kitap formunda Türkçe hazırlanan Cengiz Çekil Okulu satışta. Türkiye’de sanat pratiğini öğrenci, sanatçı ve eğitimci rolleriyle etkileyen Çekil’in hayatı ve düşünce dünyası temelinde çok yönlü çalışmalarına toplu bir bakış getiren kitaplar Robinson Crusoe 389 kitabevinden edinilebiliyor.

Gelecek programların duyurularına; SALT Araştırma’nın arşiv koleksiyonları ve randevu takvimine; kurumun son e-yayını Cengiz Bektaş İle Mimari Üretimleri Üzerine Söyleşi’ye; yapılarda ileri bir tarihe kadar geçerli olacak işleyiş ve tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiye saltonline.org’dan ulaşılabiliyor.