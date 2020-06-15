SALT’ın çevrimiçi gösterimleri belgesel iki filmle sürüyor
SALT’ın irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; Opening in Moscow (Moskova’da Açılıyor, 1959) ve Kick in Iran (İran’da Tekme, 2009) saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebiliyor.
1851’de Londra’da “Tüm Ulusların Endüstri Üretimlerinin Büyük Sergisi” adıyla düzenlenen ilk dünya fuarı, 45 yıl sonra Atina’da yapılan ilk modern olimpiyat oyunları... Bu uluslararası organizasyonların şehirlere etkilerini 2016’da Perşembe Sineması ile incelemeye sunan SALT, dünya fuarlarının güncel temsil ve görsellik anlayışlarına nasıl yön verdiğini 2018’den beri Teşhir serisiyle tartışmaya açıyor. SALT’ın söz konusu modelleri irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; Opening in Moscow [Moskova’da Açılıyor] (1959) ve Kick in Iran [İran’da Tekme] (2009) saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebiliyor.
Opening in Moscow [Moskova’da Açılıyor] (1959)
Yönetmen: D.A. Pennebaker
49 dakika
İngilizce ve Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Kick in Iran [İran’da Tekme] (2009)
Yönetmen: Fatima Geza Abdollahyan
82 dakika
Farsça, İngilizce, Mandarin; Türkçe ve İngilizce altyazılı