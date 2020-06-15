SALT’ın çevrimiçi gösterimleri belgesel iki filmle sürüyor

15 Haziran 2020

1851’de Londra’da “Tüm Ulusların Endüstri Üretimlerinin Büyük Sergisi” adıyla düzenlenen ilk dünya fuarı, 45 yıl sonra Atina’da yapılan ilk modern olimpiyat oyunları... Bu uluslararası organizasyonların şehirlere etkilerini 2016’da Perşembe Sineması ile incelemeye sunan SALT, dünya fuarlarının güncel temsil ve görsellik anlayışlarına nasıl yön verdiğini 2018’den beri Teşhir serisiyle tartışmaya açıyor. SALT’ın söz konusu modelleri irdeleme odaklı üretimlerden derlediği içerik seçkisi kapsamında iki belgesel film; Opening in Moscow [Moskova’da Açılıyor] (1959) ve Kick in Iran [İran’da Tekme] (2009) saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

Opening in Moscow [Moskova’da Açılıyor] (1959)

Yönetmen: D.A. Pennebaker

49 dakika

İngilizce ve Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Kick in Iran [İran’da Tekme] (2009)

Yönetmen: Fatima Geza Abdollahyan

82 dakika

Farsça, İngilizce, Mandarin; Türkçe ve İngilizce altyazılı