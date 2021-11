SALT’ta tartışılıyor: İklim değişikliği sürmekte “Bu son şansımız mı?”

SALT’ın 2015’ten bu yana devam eden Bu son şansımız mı? gösterimlerine bu yıl iklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden çevrimiçi bir konuşma serisi eşlik ediyor. Garanti BBVA desteğiyle 27 Kasım’a kadar sürecek olan program, biliminsanları Prof. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Karen O’Brien, Dr. Abdullah Kahraman ve Dr. Derya Akkaynak’ın sunumlarından oluşuyor.

Program, 22 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’da İspanya merkezli sosyal sorumluluk ve geniş çapta araştırmaları destekleyen BBVA Vakfı’nın 2020’de 13. kez düzenlediği “Frontiers of Knowledge Awards” [Bilginin Öncüleri Ödülü] kapsamında, İklim Değişikliği alanında ödül alan Prof. Karen O’Brien’ın “Climate Change: We Matter More Than We Think” [İklim Değişikliği: Düşündüğümüzden Daha Önemliyiz] adlı konuşması ile devam edecek.

Ağustos 2021’de yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'nda ilk defa ekstrem hava olaylarına dair bir bölüm yer aldı. Atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, 24 Kasım Çarşamba saat 19.00’da “İklim Değişikliği ve Ekstrem Hava Olayları” başlıklı sunumunda bu rapordan yola çıkarak ekstrem hava ve iklim olaylarının iklim değişikliğinden nasıl etkilediğine dair son bilimsel verileri aktaracak.

Türkiye, Finlandiya ve ABD’de ağırlıklı olarak hortumlar, dolu fırtınaları ve şiddetli gök gürültülü fırtınalar konularında araştırma yapan Kahraman, Newcastle Üniversitesi ve Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nde, Avrupa’da gözlenen ekstrem hava olayları üzerine çalışıyor.

Bu son şansımız mı? konuşma programı, ABD’deki Florida Harbor Branch Oşinografi Enstitüsü’nden Dr. Derya Akkaynak'ın 27 Kasım Cumartesi saat 17.00’de "Değişen İklim, Isınan Okyanuslar" sunumu ile sonlanacak. Akkaynak iklim krizinin okyanuslar üzerindeki etkisini irdeleyecek.

Bu son şansımız mı? konuşma programı, Garanti BBVA desteği ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle, SALT Online YouTube kanalında canlı yayınlanacak.