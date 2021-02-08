Sanatçılar ustalarını yarışarak yaşatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın plastik sanatlar alanındaki çalışmaları desteklediği Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın bu yıl 19’uncusu düzenlenecek. Türkiye’de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatan yarışmada eser sahiplerine toplam 95 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Koronavirüs salgını sürecinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek yarışmada 5 sanatçıya ayrı ayrı 10 bin lira para ödülü ve ‘Başarı Belgesi’ ile eserleri sergilenmeye layık görülecek 45 sanatçıya da yine ayrı ayrı bin lira ve ‘Katılım Belgesi’ verilecek. Yarışmada eser üreten toplam 50 sanatçı ödül alacak.



Yarışmanın şartnamesi yayımlandı

Yarışmanın şartnamesi de yayımlandı. Tüm ayrıntıların https://gorselsanat.kultur.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edildiği yarışmanın başvuruları 1-20 Nisan tarihleri arasında e-devlet sistemine yönlendirilerek yapılacak. Şartnameye göre, sanatçılar sosyal medya platformları da dahil olmak üzere daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir adet eserleriyle bu yarışmaya başvuruda bulunabilecekler. Eserlerinin özgün olduǧunu taahhüt etmiş sayılacak olan eser sahipleri, çalışmalarında kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbest olacaklar.