Şanlıurfa’nın binlerce yıllık mutfak kültürü kayıt altına alınıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ŞURKAV (Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı) tarafından yayınlanacak “Tarih Yaratıcı Mutfak Öyküleri – Şanlıurfa Mutfak Kültürleri” kitabına destek vermek ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen gurme ve gazetecileri ağırladı. Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı ve halk mutfakları araştırmacısı Adnan Şahin’in moderatörlüğünü yaptığı kitap, Göbeklitepe nedeniyle “her şeyin başladığı yer” nitelendirilen kentin mutfağı üzerine kapsamlı bir çalışma özelliği taşıyor…

İki günlük çalışma kapsamında Şanlıurfa’ya giden heyete, ŞURKAV’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Erin, Şanlıurfa’ya olan ilgilerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.

Adnan Şahin

Kitapla ilgili Adnan Şahin şunları söyledi:

“Şanlıurfa her an yeni bir keşif ile şaşırtabiliyor. Öncelikle bu kitap bilimsel bir çalışma değil çok fazla dipnot göremeyeceksiniz. Ama sadece yemek tarifleri veren bir kitap da değil; yemek tarifine ilgi duyanlar da yemek tarihi ile ilgilenenler de hatta Şanlıurfa hakkında bilgiler arayanlar da içinde bir şeyler bulacak ümidindeyim,

Yöresel yemek kitaplarında en çok tartışılan konulardan birisi verilen tariflerin güvenilirliğidir; ben, bu kısmı Şanlıurfa’nın bu konuda değerli otoriteleri ile aşmaya çalıştım. Elbette kendime haksızlık etmek istemem Anadolu Mutfak Kültürlerine olan 35 yıllık ilgimin de kuşkusuz faydası oldu. Yemek tariflerinde tabii ki hassas olmaya çalıştık ama geleneksel yemeklerdeki el ayarı kavramı düşünüldüğünde sadece tariflerin yeterli olamayacağını düşünüyorum. Yemeğe ilgili ve bilgili insanlar yemeğin ana fikrini kavradıklarında belki de daha iyi yemek bile yapabilirler inancına sahibim. Sonuçta bu kitap yemek öğrenme metotlarını değil bölgenin mutfak karakterini anlamamıza yardımcı olması amacı ile hazırlandı. Şanlıurfa hakkında gözleme, yerelin geleneklerine dayalı bilgileri ve köklü araştırmaları kitabın rahat okunabilmesine uygun biçimde özetlemeye aktarmaya çalıştım.”