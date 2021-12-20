santralistanbul’da Öteki Hikâyeler sergisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, farklı disiplinlerden uluslararası alanda tanınmış 50 sanatçının eserlerinin sergileneceği “Öteki Hikâyeler” isimli sergiye 7 Şubat 2022’ye kadar ev sahipliği yapıyor. Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve Koridoor Contemporary Art Programs, ArtHereIstanbul, Sanat Seninle Derneği, Göç Araştırmaları Derneği, Hayata Destek Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde.

50 farklı sanatçı

“Öteki Hikâyeler” sergisi, göç ve göçmen olgusuna dair sınır içi ve sınır ötesi farklı boyutları gündeme getirerek ötekilerin hikâyelerini sanatçıların gözünden anlatıyor. Sergide Abel Korinsky, Adnan Jetto, Adviye Bal, Ahmet Umur Deniz, Ali Omar, Ali Raşit Karakılıç, Bahadır İşler, Baran Kamiloğlu, Berkan Baycan, Can Memişoğulları, Carol Turner, Corrine Silva, Deniz Pireci, Dilek Toluyağ, Elena Bellantoni, Ercan Ayçiçek, Fehim Güler, Fevzi Karakoç, Gizem Enuysal, Heather Brown, Hiba Aizouq, Iliko Zautashvili, Işıl Gönen, Jack Beattie, Jacque Crenn, Lale Duruiz, Levent Pınarcı, Mahmut Celayir, Martin Wohlwend, Mehdi Farzane, Morteza Khosravi, Mustafa Albayrak, Ömer Serkan Bakır, Özge Günaydın, Özkan Gencer, Paul Dunker Duyvis, Resul Aytemür, Rifaae Ahmad, Saghar Daeiri, Sema Özevin, Serina Tara, Stephan Twist, Tahir Ün, Tolga Boztoprak, Tuğrul Selçuk, Ufuk Uyanık, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu, Yıldız Doyran, Zahit Büyükişleyen ve Zeynep Yazıcı’nın eserleri yer alıyor.