Şarkılarla İstanbul’a saygı duruşu

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul’a ithafen yazılan ünlü şarkılarla Atatürk Kültür Merkezi’nde dinleyici karşısına çıkacak. “Yeditepe İstanbul Şarkıları” başlıklı konser; Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Yesari Asım Ersoy, Munir Nurettin Selçuk ve Avni Anıl gibi isimlerin İstanbul’unu şarkılarla yaşatacak. İstanbul ve ünlü semtlerine saygı duruşunda bulunan “Yeditepe İstanbul Şarkıları”, müzikseverleri 19 Temmuz’da AKM Tiyatro Salonu’nda nostalji yüklü bir yolculuğa çıkaracak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun sanatçıları Berke Meyman, Ertan Bilgi, Esrâ Çelik Tokgöz, Gizem Nur Copçuoğlu ve Şükrü Türkmen, konserde solist olarak sahne alacak.