“Savaşma, müzik yap; çünkü insanlığın anladığı ortak dil”

Kuruluşunun 30’uncu yılına zengin bir programla başlamaya hazırlanan Tekfen Filarmoni 23, 24 ve 26 Mart tarihlerinde İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin gelirlerini Ukrayna’daki çocuklara yardım için UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktarma kararı aldı.

Tekfen Filarmoni 23 Mart Çarşamba günü İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 24 Mart Perşembe günü Ankara CSO Ada Ankara’da ve 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Zorlu PSM Ana Salon’da birer konser verecek. Tekfen Filarmoni Daimî şefi Aziz Shokhakimov’un yönetiminde gerçekleşecek konserlerin programında Sergey Prokofyev’in Romeo ve Jülyet Süitleri’nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov’un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu alacak.

Dori Kiss Kalafat

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat şunları söyledi:

“Tekfen Filarmoni, Tekfen'in Kurucu Onursal Başkanı olan Nihat Gökyiğit'in vizyonuyla, bundan tam 30 yıl evvel barışa hizmet etmek amacıyla kurulmuştu. Bu amaçla kurulan bir sanat kurumunun, bugünkü savaşa karşı bir duruş sergilemesi ve elinden geldiği ölçüde somut bir eylemde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya çatı örgütü olan UNICEF aracılığıyla, Ukrayna’daki çocuklara yardım eli uzatacağız. Tesadüfe bakın ki, konserde seslendireceğimiz eserler iki büyük Rus besteci olan Rahmaninov ve Prokofyev’e aitken, solistimiz ise müthiş bir piyanist olan Ukraynalı Alexander Romanovksy. Kısaca ‘savaşma, müzik yap diyoruz’, çünkü tüm insanlığın anladığı tek ortak dil müziktir, müzik evrenseldir.”

İnci Haseki

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki ise şöyle konuştu: “Ukrayna’daki çocukların bugün barışa ihtiyacı var. Geçtiğimiz sekiz yıldır süren çatışmalar, temas hattının her iki tarafındaki çocuklara derin ve kalıcı zararlar verdi. Artan şiddet nedeniyle ülkedeki 7,5 milyon çocuğun durumu her dakika kötüye gidiyor. Sadece 7 gün içinde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çocukların ve ailelerin acil insani yardıma ihtiyacı her saat dramatik bir şekilde tırmanıyor. UNICEF krizin başladığı günden beri, Ukrayna ve komşu ülkelerde çalışıyor; ortaklarıyla birlikte çatışmalardan etkilenen bölgelere güvenli su taşıyor, sağlık, hijyen ve acil durum eğitim malzemeleri ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlıyor ve acil yardım için belediyelerle birlikte çalışıyor. Konseri izleyecek herkes Tekfen Vakfı’nın aracılığıyla Ukrayna’daki çocuklara acil insani yardım ulaştırılmasını destekleyecek. Tekfen Vakfı’na ve dinleyicilere bu destek için şimdiden çok teşekkür ederiz.”