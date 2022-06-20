Şef Nobu Türkiye’ye geliyor

Nobu Restaurant Group, 1994 yılında Şef Nobuyuki Matsuhisa, aktör Robert De Niro, yapımcı Meir Teper ve restoran işletmecisi Drew Nieporent'in ortaklığıyla başladı. Şu anda dünya çapında 47 restoran ve otel işletmesi var.

Nobu Restaurant Group'un kurucusu ve aynı zamanda şefi olan Nobu Matsuhisa, Nobu İstanbul ve bu yaz kapılarını açan Nobu Bodrum’u Türkiye ortağı Baran Süzer ile birlikte ziyaret edecek. Yılın birkaç ayını dünyanın dört bir yanındaki restoranlarını ziyaret ederek geçiren Nobu Matsuhisa, Türkiye'deki restoranlarındaki ekiplerini tanımayı, şefleriyle özel yemekler üzerinde görüşmeyi ve Japonların her şeyi yürekten yapma pratiği olan 'kokoro'ya olan inancını her ekip üyesine aktarmayı hedefliyor.

Şef Nobu ayrıca 22-23 Haziran tarihleri arasında Nobu Bodrum'da ve 24-25 Haziran tarihleri arasında Nobu İstanbul'da konuklarını karşılayacak.