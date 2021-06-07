Şehirdeki bitkilerin tarihinde bir gezinti

Institut Français Türkiye’nin düzenlediği Salon Bilgi çevrimiçi etkinliğinin ilk konuğu peyzajist, çok sayıda kitabın yazarı ve dünya çapında çeşitli uluslararası yarışmaların jüri başkanı olan Pascal Garbe.

Etkinlik 9 Haziran tarihinde saat 19.00’da Zoom platformunda gerçekleşecek. Orta Çağ’dan 21. yüzyılın kentsel yaklaşımlarına, Singapur’dan Malmö’ye, İstanbul ve Nantes’dan Garbe, bitkilerin insani gelişme için nasıl gerekli olduğunu anlatacak.

Pascal Garbe, Metz yakınlarındaki Laquenexy'nin meyve bahçelerinin yöneticisi. Çocukken "aşçı-bahçıvan" olmak ister, ancak bu meslek olmadığı için, sevgisinden vazgeçmeden en sonunda bir peyzaj okuluna yönelir. 15 kitap yayınlar. 2011 yılında Kanada Bahçe ve Turizm Konferansı tarafından "Yılın Uluslararası Bahçe yayın Turizm Kişiliği" seçilir.

Zoom üzerinden canlı olarak Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek konferansa katılım için kayıt olmak gerekiyor.