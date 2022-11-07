“Şehrin İyi Hali” konserinde gençler Şanışer & Sokrat St ile coşacak

Akbank’ın bu sene sekizincisini gerçekleştirdiği Şehrin İyi Hali projesi kapsamında 2 bin genç, 13 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle gönüllülük etkinliklerine katıldı. İyilik hareketine katılıp gönüllülük sertifikasını alacak gençler, müziği ana akım anlatılarından ibaret görmeyi reddeden Şanışer ve sanat anlayışını ‘Vicdan’ temeline oturtan Sokrat St’nin Water Garden Ataşehir’in içinde yer alan JJ Arena’da vereceği konserde eğlenme imkânı bulacak.13 Kasım Pazar günü saat 21.00’de başlayacak konseri jojo.live/akbank linkinden tüm gençler de ücretsiz ve online olarak izleyebilecek.

Gençlerin STK’lar aracılığıyla gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan Şehrin İyi Hali projesi kapsamında Şanışer ve Sokrat St de gönüllü gençlerle birlikte İzmir’de kıyı temizliği yaparak projede etkin rol oynamışlardı.