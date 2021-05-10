Selamlique İstanbul’dan 10. yıla özel fincan koleksiyonu

“Her şey bir fincan kahve ile başlar” mottosuyla Caroline Koç ve Banu Yentür tarafından kurulan Selamlique İstanbul, 10. yaşını özel bir koleksiyon ile karşılıyor. Seramik sanatçısı Alev Ebüzziya, Selamlique İstanbul’un 10’un yılına özel iki farklı desenden oluşan Türk kahvesi fincan koleksiyonu tasarladı. Limited edition olarak Selamlique İstanbul ve Haremlique İstanbul mağazalarında satılacak olan koleksiyondaki ürünler “Kısmet” ve “İkram’” adını taşıyor.

Caroline Koç

Selamlique İstanbul’un özel tasarımları ve çağdaş kimliğiyle sadece Türkiye’de değil dünyada da farklı noktalarda adını duyurduğunu belirten Selamlique İstanbul Kurucu Ortağı Caroline Koç şöyle diyor:

“10 yıl önce Türk kahvesinin değerini ve zaten var olan itibarını güçlendirme ve Türk kahvesinin globalleşmesine katkı sağlamak hedefiyle yola çıktık. Fincanlarımız, sunumlarda kullanılan tepsilerimiz, servis tabaklarımız, cezvelerimiz de gelenekselliğini bozmadan eşsiz lezzetiyle fark yaratan Selamlique İstanbul Türk kahvemiz kadar ilgi gördü. Geçtiğimiz 10 yılda kahve tutkunlarına yeni ve özel bir alışkanlık kazandırdık. Bunun yanında özlenen, tadına doyulmaz kahve sohbetleri ve en önemlisi bize özgü kahve âdetlerini Türkiye sınırları dışına taşımayı amaç edindik. Türk kahvesini hak ettiği noktaya ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün geldiğimiz noktadan gurur ve büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kahve tutkunlarını 10. yılımıza özel bir seri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Eserlerini hayranlıkla takip ettiğim Alev Ebüzziya’nın 10’uncu yılımız için özel olarak tasarladığı fincanlar da hem bizim için hem de kahve tutkunları için çok kıymetli ve unutulmaz bir anı olacak.”