Selçuk Yaşar Ödülü köy ilkokulundan Silikon Vadisi’ne bir başarı hikâyesine

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, üçüncü kez sahibini buldu. Ödül, online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan girişimci Eren Bali’ye verildi Selçuk Yaşar Ödül’ünün 2021 yılı teması “dijital dönüşüm” olarak belirlenmişti. Bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden oluşan seçici kurul; Yaşar Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Ayşegül İldeniz, Cengiz Ultav, Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Prof. Dr. Selim Balcısoy tarafından oluşuyordu.

Prof. Dr. Cemali Dinçer

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bizler, eğitimde dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek yıllar öncesinden bu yönde öncü ve güçlü adımlar atmıştık. Pandemi döneminde, faaliyetlerimize uzaktan eğitim sistemiyle devam ederek süreci başarıyla yürüttük. Yaşar Üniversitesi’nin avantajı; bu dijital dönüşüme hazırlıklı olmasıydı, bizler çevrim içi derslere çok rahatlıkla geçebildik. Hem uzaktan eğitim altyapımızın güçlü olması hem de öğretim kadromuzla elde ettiğimiz bu başarımızı, Türkiye'de ‘uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten vakıf üniversiteleri’ arasında tepede yer alarak kanıtladık” dedi.

Ahmet Yiğitbaşı

Yaşar Üniversitesi olarak, öğrencilerinin yaratıcılıklarını cesaretle birleştirmelerine, girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarına çok önem verdiklerini belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, şunları söyledi:

“Toplumsal sorunlara duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip, analitik becerisi yüksek, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizin ve çabamızın bir sonucu olarak, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son yıllarda hep üst sıralarda yer aldık. 2021 yılında da Türkiye genelindeki 78 vakıf üniversitesi arasında, ilk 5 içinde yer almanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz.”

Feyhan Yaşar

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ise konuşmasında şunları ifade etti:

“Bu ödülü babam yaşarken başlatmak ve sürdürmekti amacımız. Bu konuda çalışmaların başarıyla devamını sağlayan başta jüri olmak üzere herkese teşekkür ederim. Amacımız, faaliyetlerimizi bilim ve bilgiyle taçlandırmak. Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Heyecanımız ve en büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji. Odağımızda insan var. Türkiye ve dünyada birçok sanayi yatırımlarımız bulunuyor. O bölgelerde önemli bir insan kaynağımız mevcut. Hepsine katkıları için şükranlarımı bir kere daha sunuyorum. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali’nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum.”

Eren Bali



Ödülün bu yılki sahibi Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ise konuşmasında, “Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye’nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye’deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim” dedi.