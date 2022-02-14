“Sesin Resmi” ve “İki Kişilik Hırgür” ENKA Oditoyumu’nda

ENKA Sanat, yeni sezon programı kapsamında iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat Salı akşamı DOT’un oyunu “Sesin Resmi” ve 22 Şubat Salı akşamı usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisi ile sahnede Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’ı bir araya getiren “İki Kişilik Hırgür” ENKA Oditoryumu’nda tiyatro severlerle buluşacak.

Sesin Resmi - DOT

Kieran Hurley’nin yazdığı, Mert Öner’in yönettiği, Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı’nın birlikte rol aldığı “Sesin Resmi”, 15 Şubat akşamı ENKA Oditoryumu’nda. Edinburgh’ta geçen, şimdi İstanbul’una uyarlanan oyun, yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkeğin şehrin tepelerinde karşılaşmasını konu alıyor.

İki Kişilik Hırgür - ELF YAPIM

Işıl Kasapoğlu’nun çevirip yönettiği “İki Kişilik Hırgür”, 22 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak. Absürd tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Eugène Ionesco’nun 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyonu, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini kendi küçük dünyalarına kapanan bir adamla bir kadın üzerinden aktardığı oyun, sahnede Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan’ı bir araya getiriyor.