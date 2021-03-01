Sessiz sinemanın ‘edepsiz kadın’ları Kundura Sinema’da!

Kundura Sinema’nın çevrimiçi programı “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” adlı gösterim ve söyleşi programıyla devam ediyor. 2016’da Donald Trump’ın başkanlık seçimi konuşmasında Hillary Clinton’a yönelik mikrofonlara bir hakaret olarak sarf ettiği ve bir anda küresel bir feminist hareketinin sloganına dönüşen ‘Nasty Woman’ (Edepsiz Kadın) sözünden esinlenerek hazırlanan “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” seçkisinin konuşulacağı programda, altı sessiz film gösterilecek.

Elif Rongen-Kaynakçı, Laura Horak ve Maggie Hennefeld’in kürasyonunda hazırlanan “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları”, dönemin meşhur olan ama bugünün isimsiz kadın komedyenlerinin tabuları yıkan performanslarını hatırlarken, 20. yüzyılın başında sinemada etkin olan kadınların film endüstrisindeki rollerini değerlendirecek.

Küratörlerinin eşliğinde “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları”nın konuşulacağı ve müzisyen Gonca Feride Varol’un özgün müzikleri eşliğinde 6 filmin gösterileceği program, 8 Mart tarihinden itibaren beykozkundura.com adresinden çevrimiçi ve ücretsiz izlenebilecek.