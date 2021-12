Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası Cihat Aşkın’ın

Takip Et

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma Vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere takdim edilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın’a verildi.

Ödül gerekçesi “Türk ve evrensel müzik kültürünü icralarında harmanlaması, Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesinde öncü bir rol üstlenmesi, başarılı uluslararası kariyeri ve kurucusu olduğu orkestralar, akademi ve eğitim projeleri ile ülkemizin müzik kurumlaşmasına katkıları göz önünde bulundurularak, 2021 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık görülmüştür” şeklinde açıklandı.