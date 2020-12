Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Ersin Onay’ın

Takip Et

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And anısına oluşturulan ve çok sesli müziğe olağanüstü hizmetler vermiş, uluslararası düzeyde tanınmış bir besteci, yorumcu ve/veya eğitimciye, sanat kurumu yöneticisi ya da müzik sanatı alanında etkinliklerde bulunan kamusal veya özel kuruluşlara katkılarından dolayı vakfın ve müzikseverlerin şükranlarının bir ifadesi olarak her yıl takdim edilen “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”nın 34. sahibi Ersin Onay oldu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 2020 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Ersin Onay’a veriliş gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemiz genelinde klasik müziğin tanıtılması, eğitim olanaklarının genişletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek konservatuvar müdürlükleri gerekse kurucu olarak da görev aldığı ve sanatsal, yönetsel sorumluluğunu üstlendiği müzik ve sahne sanatları fakültesi, senfoni orkestrası, kayıt sistemleri ile uluslararası festivaller ve yarışmalar, amatör ve profesyoneller için oluşturduğu eğitim ve konser programları, uluslararası kariyerlerini sürdüren öğrencileri aracılığı ile Türkiye’nin tanıtımına katkılarından ötürü ödülün sanat kurumu yöneticisi, eğitmen ve piyanist Ersin Onay’a verilmesini oybirliği ile kararlaştırmıştır.”

Ayşegül Sarıca kitabı

“2018 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalya”sı sahibi, Ayşegül Sarıca için Serhan Yedig tarafından hazırlanan “Piyano Çalmak Güzelliklerde Yaşamaktır-Ayşegül Sarıca” kitabı da Aralık ayı içerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.