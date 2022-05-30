Şevval Sam 30 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de!
Şevval Sam, 30 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de saat 21.00’de bir konser verece. Sam, konserinde Ander Sevdaluk ve Nar tanem gibi sevilen şarkılarının yanı sıra bu konser için hazırlanan sürprizlere de yer verecek.
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Müzik kariyerine pek çok ödül, albüm ve sayısız işbirliği sığdıran Şevval Sam, 30 Mayıs Pazartesi akşamı 21:00’da Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak.
Konserde Ander Sevdaluk ve Nar tanem gibi milyonlarca kez dinlenmiş şarkılarının yanı sıra bu özel konser için hazırlanan sürprizler de yer alacak.