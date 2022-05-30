Şevval Sam 30 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de!

Müzik kariyerine pek çok ödül, albüm ve sayısız işbirliği sığdıran Şevval Sam, 30 Mayıs Pazartesi akşamı 21:00’da Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak.

Konserde Ander Sevdaluk ve Nar tanem gibi milyonlarca kez dinlenmiş şarkılarının yanı sıra bu özel konser için hazırlanan sürprizler de yer alacak.