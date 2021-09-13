Shakespeare’in sözlerine yeni bir yorum

İngiltere’de bulunan göçmen tiyatro ekibi Seyyar Kumpanya, Shakespeare’in sözlerine yeni bir ışık tutmayı amaçlıyor. Çoğunlukla yabancılar, göçmenler ve toplum tarafından öteki konumuna yerleştirilenlerin yüksek sanat kabul edilen klasik eserlere layık görülmemesi, işin içine konuşulan dil karışınca daha da ciddi bir boyut kazanıyor. İşte Göçmen Şekspir oyunu bu duruma karşı bir başkaldırıyı amaçlıyor.

Kısa film niteliğindeki dijital tiyatro oyununda Türkiye’den İngiltere’ye gelerek gerek coğrafi gerekse kültürel sınırları zorlayan göçmen oyuncular ile karşılaşıyoruz. Onların canlandırdığı Hamlet ise bir kasap, Kral Lear bir inşaat işçisi, Caliban bir otelde temizlikçi, Leydi Macbeth çocuk bakıcısı, Shylock’u ise bulaşıkçı olarak görüyoruz. Böylelikle, Shakespeare’in en tanınmış tiratlarını akla hayale gelmeyecek ortamlarda ve yazıldığı orijinal dilde sunan Seyyar Kumpanya, marjinallik kavramını da geleneksel tüm beklentileri alaşağı ederek yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Seyyar Kumpanya’nın projesi Edinburgh Fringe tiyatro festivalinde dijital olarak C vesnues tarafından Eylül ayı boyunca gösterimde.