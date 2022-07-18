Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Executive Chef’i Giovanni Terracciano

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da Executive Chef Giovanni Terracciano önderliğinde İtalyan lezzetleriyle dolu yeni bir dönem başladı. Kariyeri boyunca birçok 5 yıldızlı otelde görev alan Terracciano, Mayıs 2022 itibariyla Shangri-La Bosphorus, Istanbul’a Executive Chef olarak atandı.

Napoli doğumlu Giovanni Terracciano, Luigi de Medici di Ottaviano’nın Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1990 yılında Toscana’da bulunan Hotel Lido’da başladı. İtalya’nın çeşitli otelleri ve Michelin yıldızlı restoranlarında deneyim kazandıktan sonra Endonezya, Umman, Japonya, İstanbul ve Çin’de uzun yıllar çalıştı. 2008 yılında yönünü yeniden Türkiye’ye çevirerek İstanbul’daki beş yıldızlı oteller ve restoranlarda Executive Chef olarak görev aldı. 2012 yılında çalışmaya başladığı Mövenpick Hotel’den 2020 yılında ayrılarak Le Meridien Istanbul’da kariyerine devam etti.