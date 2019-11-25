Sheraton Istanbul City Center açıldı
Sheraton Istanbul City Center’da 254 oda, etkinlik ve balo salonları, SPA ve fitness yer alıyor. Bünyesinde yer alan Nev’i Lokma Restaurant, Lobby Bar ve EspressoLab ise otel ziyaretçilerine farklı lezzetler sunmayı hedefliyor.
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