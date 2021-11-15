Sheraton Istanbul Levent’te lezzet ve caz saatleri

Sheraton Istanbul Levent’te Kasım ayı boyunca lezzetli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmayı amaçlanıyor. Goblet & Cup’ta Jazzy Hours canlı caz performansı, mutlu saatlerde içecek ve tapas ya da peynir tabağı, İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano ile İtalyan usulü yemek atölyesi bu etkinliklerden öne çıkanlar. Ayrıca mevsiminde sebze meyve tüketimini önemseyen Sheraton Istanbul Levent’te bu ay kış menüsüne geçiş yapılıyor…

Kendine ait kış bahçesi ve teras alanı bulunan Goblet & Cup Kasım ayı boyunca her gün “mutlu saatler”e ev sahipliği yapıyor; 18:00’dan 21:00’a kadar tapas ya da peynir tabağı ile içecek sunuluyor. Her hafta salıdan cumaya yine aynı saatlerde Goblet & Cup Jazzy Hours etkinliğinde Sevinç Yurdem’in vokalde yer aldığı Uğur Güneş Caz Grubu sahne alıyor.

İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano’nun İtalyan usulü yemek pişirme atölyesi 19 Kasım Cuma akşamı saat 19:00’la 22:00 arasında gerçekleşecek. Önceden rezervasyonla limitli sayıda katılımcı kabul eden atölyede katılımcılar İtalyan Şef’le birlikte kendi istasyonlarında hazırladıkları lezzetleri bir içecek eşliğinde yiyebilecekler. İtalyan usulü yemek pişirme atölyesinin menüsünde domates soslu, stracciatella peynirli ve fesleğenli patates gnocchi, siyah trüf ve parmesan rendesiyle mantarlı risotto, frambuaz sorbe eşliğinde karamel, çikolata ve kestaneli volkan ve ev yapımı limoncello kreması yer alıyor.